Kabine Toplantısında hangi konular görüşülecek?

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı kabinesi Toplantısı'nda hangi konular görüşülecek? A Haber Muhabiri Lamia Ayhan, canlı yayınla; 21 Haziran 2021 Pazartesi günü toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündemindeki muhtemel konuları değerlendirdi ve Ankara'dan son gelişmeleri aktardı...