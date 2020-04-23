Kaçak sigaraya dev operasyon | Video

İstanbul Arnavutköy’de bir adresin çatı katında kompresörler ve sigara dolum makineleri ile sigara imalatı yapıldığı ve imalatı yapılan sigaraların piyasaya pazarlandığı yönünde ihbar üzerine harekete geçildi. Ekipler 432 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 112 bin adet boş makaron, 6 bin kilogram kıyılmış sigara tütün ele geçirdi.