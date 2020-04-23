Kaçak sigaraya dev operasyon | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen | Video 24.04.2020 | 11:42
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Mehmetçik saat 21:00'de İstiklal Marşı'nı okudu | Video 23.04.2020 | 22:46
İstanbul Arnavutköy’de bir adresin çatı katında kompresörler ve sigara dolum makineleri ile sigara imalatı yapıldığı ve imalatı yapılan sigaraların piyasaya pazarlandığı yönünde ihbar üzerine harekete geçildi. Ekipler 432 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 112 bin adet boş makaron, 6 bin kilogram kıyılmış sigara tütün ele geçirdi.