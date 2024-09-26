Video Haber Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi | Video
Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi | Video

Kaçakçılıkta aracı kullanılan CHP milletvekili o gece direksiyon başında görüntülendi | Video

26.09.2024 | 14:50

Edirne'de, çakarlı cipinde piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan binlerce kaçak elektronik sigara parçası ele geçirilen CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıktı.

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20 Eylül 2024 tarihinde cumayı cumartesiye bağlayan gece yaşanan olaya konu olan 34 EKE 86 plakalı Land Rover marka cipin, Ediz Ün'ün de içinde olduğu esnada Bulgaristan'dan çıkış yaptığı öğrenildi. Yine aynı günün gecesi, cipin, Milletvekili Ediz Ün'ün sürücü koltuğundayken Kapıkule'ye giriş yaptığı görüldü. Açılan soruşturma çerçevesinde, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün olay günü kaçakçılıkta kullanılan aynı araçla tek başına yurda giriş yaptığı belirlendi. Sınırı geçer geçmez yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda duran CHP Milletvekili Ün'ün, burada kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldığı iddia edildi.

"SAVCILIK TAKİP KARARI ÇIKARTIYOR"
Bahse konu araç Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle takip edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM şube ekipleri, araçta CHP Milletvekili Ün'ün bulunması sebebiyle müdahale etmek için bekledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Vekil Ediz Ün'ün evine bırakılması sonrasında tekrar takibe başladı. 34 EKE 86 plakalı araç, TEM Otoyolu gişelerden giriş yaparak İstanbul istikametine doğru hareket etti.
Araç sürücüsü gişelere gelmeden çakar ve tepe lambalarını açarak geçiş yaptı. Gişelerden geçiş yaptıktan sonra araç durduruldu.

"TÜM ÇAKAR VE LAMBALAR YAKILARAK GİŞELERDEN GEÇİLİYOR"
Edinilen bilgiye göre, takip edildiklerini ve gişelerde durdurulacaklarını anlayan araçtakiler, ön panjurda 4 adet, ön camda 2 adet, tavanda 1 adet olan tüm tepe lambaları ve çakarları açarak gişelerden geçti. Belli bir süre sonra polis ekipleri tarafından araç durduruluyor. Aracın durdurulması ile CHP Milletvekili Ün'e bilgi şoförü tarafından verildi. Ün, aracını kimsenin arayamayacağını söylese de polis savcılık talimatı olduğunu söyleyerek, arama kararında ısrarcı oldu. Polis "Aracınızda takipli mal var" demesine rağmen Ün, izin vermedi ve polisle telefonda konuşup "savcı beni arasın" diyerek telefonu kapattı. Daha sonra ise savcı telefonla arayarak aracın aranması gerektiğini vurguluyor. "Bagajda şüphelenilen mal var. Bakılacak!" dedikten sonra Ün, "Sadece bagaja bakabilirsiniz. Aracın iç kısmına bakmayacaksınız! Bagajda ne varsa benim bilgim yok. Bagaja bakabilirsiniz ama içine bakamazsınız." dese de, cumhuriyet savcısının 'araç burada aranmazsa yolda mutlaka durdurularak aranacak, biz aramasak İstanbul arayacak' cevabı üzerin8e araç Kapıkule Gümrük sahasına getirilerek tekrardan bagajda bulunan malzemeler yakalandı ve araç tekrardan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e teslim ediliyor.

"GECE KULÜBÜNDE EĞLENİRKEN GÖRÜNTÜLENDİ"
CHP'li Milletvekili Ediz Ün'ün kaçakçılık olayından kısa bir süre sonra da kentin ünlü gece kulüplerinde eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ün'ün, 10'uncu yıl marşı eşliğinde beraberindeki 2 kadınla dans ederek eğlendiği görüldü.

Ün'ün, sık sık gittiği öğrenilen mekânda, DJ kabinin üzerindeki ışıklı panoda, CHP Edirne Milletvekili Sn. Ediz Ün, Pena'ya hoş geldiniz" yazısının yazıldığı da görüldü. Ayrıca, Ün'ün bir kadına da 50 şampanya şişe açtırdığı belirtildi.

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