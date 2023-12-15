Kadıköy'de 5 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası otobüs kamerasına yansıdı
Kadıköy'de 3 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza anı aynı istikamette seyreden bir İETT otobüsünün kamerasına yansıdı.
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