Kadıköy'de feci ölüm: Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kaldı
Kadıköy'de tramvay hattına giren torununu kurtarmak isteyen yaşlı kadın, dengesini kaybedip düşerek seyir halindeki tramvayın altında kaldı, metrelerce sürüklendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartılan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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