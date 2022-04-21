Video Haber Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video
Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video

Kadıköy’de metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu | Video

21.04.2022 | 18:26

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Kadıköy’de kentsel dönüşüme giren 11 katlı metruk binanın çatı katında söküm çalışmaları sırasında çıkan yangın söndürüldü. Alevlere teslim olan çatı havadan görüntülendi.

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