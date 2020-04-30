Video Haber Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık çetesi kamerada | Video

Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık çetesi kamerada | Video

Kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı hırsızlık çetesi kamerada | Video
30.04.2020 | 16:46
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Ege Bölgesinde gezinti hırsızlar olarak bilinen ve kadın üyelerinin cezaevine girmemek için sürekli hamile kaldığı 4 kişilik hırsızlık ailesi Denizli’nin Çameli ilçesinde son yaptıkları 7 bin TL’lik soygunun ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

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