"Kafayı vuracağım" diyerek tehdit ettiği polise tekme attı... O anlar kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çevresindeki kadınları torpil atarak rahatsız eden şahıs, polise mukavemet gösterince kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. ‘Kelepçenin sıkı olduğunu’ öne süren şahıs polislere ve dini değerlere yönelik ağıza alınmayacak küfürler savurdu. Şahıs, ‘kafayı vuracağım’ diyerek tehdit ettiği polise tekme attığı anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.