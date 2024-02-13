Kafes-39 operasyonlarında 7 Organize Suç Örgütü çökertildi, 117 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-39” operasyonlarında; 7 Organize Suç Örgütü çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 117 şüpheli yakalandığını bildirdi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 117 şüpheli yakalandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların devam ettiğini belirterek şu ayrıntıları paylaştı:
Organize Suç Örgütlerine Karşı Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul, Antalya, Kocaeli, Samsun, Bilecik, Kars ve Konya İl Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu organize suç örgütlerinin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Kasten Yaralama, Ölümle Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması,Tefecilik, Çek ve Senet Tahsilatı, Şantaj, Fuhuşa Teşvik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 30 adet ruhsatsız tabanca, 20 adet tüfek ile çok sayıda senet ve paraya el konuldu.
Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç örgütü kurarak halkımızın huzurunu bozanların her an enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız."
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