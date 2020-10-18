Kağıthane'de ehliyetsiz motosikletli halk otobüsünün camını yumrukladı | Video

Kağıthane'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği halk otobüsünün önünü kesip yumruk atarak camını kırdı. Cam parçaları nedeniyle halk otobüsü şoförü yüzünden yaralandı. Olayı duyarak olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün babası ile otobüs şoförü arasında yaşanan gerginlik kameralara yansıdı.