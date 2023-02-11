Video Haber Kahramanmaraş'ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş'ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı | Video

Kahramanmaraş'ta 119 sonra gelen mucize: 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş kurtarıldı | Video

11.02.2023 | 04:05

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta 119 saat sonra 16 yaşındaki Kamilcan Ağdaş, sağ olarak kurtarıldı. Palmiye sitesindeki enkazdan sağ olarak çıkarılan Kamilcan Ağdaş, görevlilere "Bugün günlerden ne?" diye sordu.

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