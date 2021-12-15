Kahramanmaraş'ta Akşener'e HDP tepkisi: Askerlerimize kurşun sıkanlarla beraber yürüyorsunuz | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener programı kapsamında Kahramanmaraş'ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bir dükkanda yüzde 80 engelli olduğunu belirten Erdoğan Aşçı, Akşener'i HDP ile ittifak içinde oldukları için eleştirdi. Vatandaşın eleştirilerini duymazdan gelen Akşener, olayı manipüle etmek için "Öncelikle 650 lirayla harika bir hayat yaşıyormuşsun, ne kadar güzel. Harika, sen buna devam et" dedi ve dükkandan hızla uzaklaştı.