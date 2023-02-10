Video Haber Kahramanmaraş'ta Vahit isimli bir vatandaş 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş'ta Vahit isimli bir vatandaş 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video

Kahramanmaraş'ta Vahit isimli bir vatandaş 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video

10.02.2023 | 17:58

Kahramanmaraş'ta Vahit isimli bir vatandaş 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Detaylar A Haber'de!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kahramanmaraş’ta Vahit isimli bir vatandaş 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video 01:24
Kahramanmaraş'ta Vahit isimli bir vatandaş 109 saat sonra enkazdan kurtarıldı | Video 10.02.2023 | 17:58
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği | Video 09:27
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzedelere 1 yıl kira desteği | Video 10.02.2023 | 17:55
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video 00:09
Görüntüler infial yaratmıştı! Deprem yardımlarını yağmalamaya çalışanları Özel Harekat Polisleri yakaladı | Video 10.02.2023 | 17:19
Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video 03:44
Hatay’da minik Ayşenur ve yaşlı teyzenin kurtarılma anları kamerada | Video 10.02.2023 | 17:06
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 02:14
Gaziantep’de 106 saat sonra 3 kişi sağ olarak böyle çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 15:44
108. saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci’nin kurtarılma anı… | Video 08:58
108. saatte mucize kurtuluş! İşte 15 yaşındaki Naci'nin kurtarılma anı… | Video 10.02.2023 | 16:47
Adıyaman’daki depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte 7.7’lik depremde yaşanan dehşet anları! | Video 00:49
Adıyaman’daki depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı! İşte 7.7'lik depremde yaşanan dehşet anları! | Video 10.02.2023 | 16:33
Başkan Erdoğan Vefat sayısı 18 bin 991’e yükseldi, 76 binden fazla kişi tahliye edildi | Video 18:51
Başkan Erdoğan "Vefat sayısı 18 bin 991'e yükseldi, 76 binden fazla kişi tahliye edildi" | Video 10.02.2023 | 15:30
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 00:26
Depremde zarar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı | Video 10.02.2023 | 13:42
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 04:06
Enkazdan çıkan mutluluk: 9 aylık hamile kadının bebeği dünyaya geldi | Video 10.02.2023 | 14:49
Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman’da incelemelerde bulunuyor | Video 05:16
Son Dakika: Başkan Erdoğan deprem bölgesinde! Adıyaman'da incelemelerde bulunuyor | Video 10.02.2023 | 14:48
Ümit Özdağ’dan insanlık dışı iddia! Önce AK Partililer kurtarılıyor | Video 00:34
Ümit Özdağ'dan insanlık dışı iddia! "Önce AK Partililer kurtarılıyor" | Video 10.02.2023 | 14:36
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin boyutunu anlattı Bütün dünyadaki AKUT’çuları getirseniz... | Video 00:38
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremin boyutunu anlattı "Bütün dünyadaki AKUT'çuları getirseniz..." | Video 10.02.2023 | 14:22
Hatay’da enkaz altında kalan Taha Duymaz’ın duygulandıran videosu ortaya çıktı: Az yaşayacağımı düşünüyorum 00:33
Hatay'da enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın duygulandıran videosu ortaya çıktı: "Az yaşayacağımı düşünüyorum" 10.02.2023 | 13:40
Enkazdan çıkan Ayfer’in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık’tan açıklama geldi: Tarifsiz duygular içindeyim | Video 00:16
Enkazdan çıkan Ayfer'in ilk isteği duygulandırmıştı! Zeynep Bastık'tan açıklama geldi: "Tarifsiz duygular içindeyim" | Video 10.02.2023 | 13:25
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 01:17
Kahramanmaraş merkezli deprem Mardin’de kameralara böyle yansıdı | Video 10.02.2023 | 13:06
Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 11:52
Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video 10.02.2023 | 12:46
Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video 04:37
Madenciler anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı | Video 10.02.2023 | 12:39
İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video 04:08
İçişleri Bakanlığı: “Helikopterlerle vatandaşlarımıza ihtiyaç malzemesi sevkiyatımızı sürdürüyoruz” | Video 10.02.2023 | 12:25
Kuran okumayı bir an bile bırakmadı: Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi’yle hayata tutundu | Video 01:02
Kuran okumayı bir an bile bırakmadı: Enkaz altından çıkarılan vatandaş Bakara Suresi’yle hayata tutundu | Video 10.02.2023 | 12:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA