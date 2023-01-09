Kalaşnikofla balkondan ateş açan şahıs kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Adana'da bir kişinin kalaşnikofla balkondan havaya ateş açtığı anlar cep telefonu ile anbean görüntülendi.