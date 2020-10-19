Kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine darbe! Üyesi katil çıktı | Video
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nca yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri çeşitli iletişim kanallarıyla irtibat kurarak buldukları müşterilere pazarlayan E.C. liderliğindeki organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kalaşnikof marka tüfek ile bu tüfeğe ait çok sayıda mermi ile kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı. Bir örgüt üyesinin ‘Adam Öldürmek’ suçundan hükümlü iken cezaevinden firar ettiği ve uzun süredir arandığını belirlendi.