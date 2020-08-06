Kalp pili enfeksiyon durumunda hastalar ne yapmalı? | Video

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Başar Candemir cevaplıyor; Kalp pili enfeksiyon durumunda hastalar ne yapmalı? Kalp pili enfeksiyonu, pilin takıldığı deri bölgesinde olabileceği gibi kalbin içine giden kablolar üzerindeki her türlü enfeksiyona verilen isimdir. Bu gibi durumlarda hastalar bazen hiçbir şikayet göstermezken bazen en ağır durumlarda kan zehirlenmesiyle hastanın hayatını kaybetmesi söz konusu olmaktadır. En sık belirtileri; pilin takıldığı yerde kızarıklık, şişlik, ısı artışı ve iltihap akıntısının olması ve bazen de cihazın tamamen derinin dışına çıkmasıdır. Kalp pili enfeksiyonu oldukça ciddi bir durumdur ve hasta en kısa zamanda tedavi altına alınmalıdır.