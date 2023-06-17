Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii paylaşımı: "Çocuklarımıza verdiğimiz sözü tuttuk" | Video
Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camisi, Kalyon Vakfı tarafından yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Vaniköy Camii'nin açılışında Başkan Recep Tayyip Erdoğan Projeyi gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfı'na teşekkürlerini iletti. Kalyon Vakfı'ndan Vaniköy Camii ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
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