Video Haber Kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: "Bu devletin de, milletin de düşmanıdır" | Video
Kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki:

Kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: "Bu devletin de, milletin de düşmanıdır" | Video

26.05.2022 | 15:04

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlilerini tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, kamu görevlilerinin müsterih olmasını istedi, "Kamu görevlilerine hukuk dışı söz söyleyen herkes bu devletin de, milletin de düşmanıdır." dedi.

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