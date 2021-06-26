Video Haber Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video

Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video

Kanal İstanbul'u hazmedemediler! Deutsche Welle ve BBC'den alçak provokasyon | Video
26.06.2021 | 22:35

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Hayalim' dediği asrın projesi Kanal İstanbul'da tarihi bir gün yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk köprünün temeli atıldı. Temel Atma Töreni'ne katılan Alman medya kuruluşu Deutsche Welle ve İngiliz medya kuruluşu BBC provokasyonlarını sürdürdüler. A Haber canlı yayınında duruma sert tepki gösteren Armatör Mehmet Koç ise yaşanan bu duruma tepki göstererek, "Dünyada Deutsche Welle ve BBC bu projeyi istemiyor ve dünyaya 'Neden Kanal İstanbul' olamamalı diye yayın yapıyorlar. Ne zamandan beri dış güçler bu ülkenin lehine olan bir şey için çalışmışlar! Vatandaşlarımız buradan bile bir çıkarma yapabilirler" dedi.

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