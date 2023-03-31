Video Haber Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? | Video
Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? | Video

Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? | Video

31.03.2023 | 10:54

Kandil-HDP-CHP üçgeninde neler oluyor? Koalisyon ortakları neden sessiz? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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