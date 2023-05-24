Video Haber Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video

Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video

24.05.2023 | 23:20

UNESCO Kültürel Miras listesinde yer alan ve Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihi geçmişi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kapadokya’da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video 06:12
Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı | Video 24.05.2023 | 23:20
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video 00:11
İstanbul Üsküdar’da çarşaflı kadınlara çirkin saldırı: Mekandan kovmaya çalıştılar | Video 24.05.2023 | 23:08
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı | Video 01:16
Meksika’da petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı | Video 24.05.2023 | 22:11
Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video 00:50
Vagonun üzerinde elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı | Video 24.05.2023 | 21:23
Konya’da vincin çarptığı üst geçidin yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi | Video 00:05
Konya'da vincin çarptığı üst geçidin yıkıldığı anlar saniye saniye kaydedildi | Video 24.05.2023 | 18:19
Siverek’te kökünü kurutma operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 00:35
Siverek'te kökünü kurutma operasyonu: 7 kişi tutuklandı | Video 24.05.2023 | 18:19
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den A Haber’e çok özel açıklamalar | Video 01:07:39
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’den A Haber’e çok özel açıklamalar | Video 24.05.2023 | 18:08
SON DAKİKA | TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı | Video 02:45
SON DAKİKA | TürkAkım ve Mavi Akım’ı koruyan Rus donanmasına ait savaş gemisi saldırıya uğradı | Video 24.05.2023 | 18:10
Başkan Erdoğan: Kılıçdaroğlu sözünü Kandil’e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor | Video 40:29
Başkan Erdoğan: "Kılıçdaroğlu sözünü Kandil'e söylüyor! Her gün başka bir maskeyle çıkıyor" | Video 24.05.2023 | 16:45
Zafer işaretli provokasyon ortalığı karıştırdı | Video 00:43
Zafer işaretli provokasyon ortalığı karıştırdı | Video 24.05.2023 | 16:41
Dilek Güngör | Benim anketim de bu! 03:45
Dilek Güngör | Benim anketim de bu! 24.05.2023 | 16:39
Melih Altınok | Dolar nasıl 30 TL olur? 04:20
Melih Altınok | Dolar nasıl 30 TL olur? 24.05.2023 | 16:35
Salih Tuna | Özdağ’ın ve Kılıçdaroğlu’nun açmazı 03:33
Salih Tuna | Özdağ'ın ve Kılıçdaroğlu'nun açmazı 24.05.2023 | 16:32
PKK’nın kadın yapılanmasındaki teröristten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek: Erdoğan’ı göndermek için elimize bir fırsat geçti | Video 00:33
PKK’nın kadın yapılanmasındaki teröristten Kemal Kılıçdaroğlu’na destek: "Erdoğan'ı göndermek için elimize bir fırsat geçti" | Video 24.05.2023 | 16:25
Başkan Erdoğan: Rehavete kapılmak yok, Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz | Video 44:25
Başkan Erdoğan: "Rehavete kapılmak yok, Pazar günü sandıkta zafere yürüyeceğiz" | Video 24.05.2023 | 15:20
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş’tan Ümit Özdağ’ın sözlerine yanıt: Sözleri gerçek dışı | Video 01:42
SON DAKİKA: Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ'ın sözlerine yanıt: "Sözleri gerçek dışı" | Video 24.05.2023 | 12:51
Belçika’da PKK’lılar Türk seçmen ve müşahitlere saldırdı | Video 00:21
Belçika'da PKK'lılar Türk seçmen ve müşahitlere saldırdı | Video 24.05.2023 | 12:19
Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu | Video 02:14
Ümit Özdağ iç savaş çıkarır dediği Kılıçdaroğlu ile ortak oldu | Video 24.05.2023 | 12:09
Kılıçdaroğlu’na destek veren Ümit Özdağ’ın o sözleri akıllarda Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar | Video 00:38
Kılıçdaroğlu'na destek veren Ümit Özdağ'ın o sözleri akıllarda "Kılıçdaroğlu kazanırsa iç savaş başlar" | Video 24.05.2023 | 11:53
Defne Devlet Hastanesi’nde 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacak | Video 00:50
Defne Devlet Hastanesi’nde 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacak | Video 24.05.2023 | 11:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA