Video Haber Kapkaççılara çantasını kaptırmadı, sürüklenirken ayağı ezildi | Video
Kapkaççılara çantasını kaptırmadı, sürüklenirken ayağı ezildi | Video

Kapkaççılara çantasını kaptırmadı, sürüklenirken ayağı ezildi | Video

04.08.2023 | 18:49

Tekirdağ Çorlu’da genç kadın, arabayla yanına yaklaşan kapkaççı şahısların çantasını kapıp kaçmasına taviz vermedi. Şahıslara direndiği sırada sürüklenen kadının ayağını otomobil ezdi.

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