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OTOMATİK OYNAT
01:17
Kar için 2 bin rakımlı zirveye çıktılar | Video 08.01.2023 | 22:52
00:46
Adıyaman’da derbi sonrası arbedeler yaşandı | Video 08.01.2023 | 22:31
03:28
01:08:35
12:41
Japonya, İngiltere, Avustralya ve ABD'den hava indirme tatbikatı | Video 08.01.2023 | 20:19
07:04
Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara indi | Video 08.01.2023 | 18:55
03:00
Ukrayna-Rusya arasında esir takası: 100 asker serbest bırakıldı | Video 08.01.2023 | 18:28
02:33
Mısır'da 5 katlı bina çöktü: 4 ölü | Video 08.01.2023 | 18:14
01:22
Yunan Sahil Güvenliğinden taşlı ve silahlı taciz | Video 08.01.2023 | 16:43
05:25
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Bakan Kasapoğlu: "Türkiye Yüzyılı gençlerin omuzunda yükselecek" | Video 08.01.2023 | 12:43
01:52
MSB, Sarıkamış şehitlerini bu videoyla andı | Video 08.01.2023 | 11:38
17:39
Sarıkamış şehitleri dualarla anıldı | Video 08.01.2023 | 09:42
00:21
14:45
Başkan Erdoğan'dan Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi | VİDEO 07.01.2023 | 19:56
00:35
Bakan Dönmez, Karadeniz gazının yakma testinden görüntüler paylaştı | Video 07.01.2023 | 16:50
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Başkan Erdoğan'dan Kumluca'da önemli açıklamalar | Video 07.01.2023 | 16:35
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Burhanettin Duran | Hadi, hepimiz cumhurbaşkanı olalım! 07.01.2023 | 16:22
Karabük'te kar keyfi yaşamak isteyenler, hafta sonunda 2 bin rakımlı yükseklikte yer alan Keltepe kayak merkezinde aldı.