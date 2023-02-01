Video Haber Kar yağışı nedeniyle Antalya yolu trafiğe kapatıldı | Video
Kar yağışı nedeniyle Antalya yolu trafiğe kapatıldı | Video

Kar yağışı nedeniyle Antalya yolu trafiğe kapatıldı | Video

01.02.2023 | 22:13

Kar yağışı nedeniyle Antalya yolu trafiğe kapatıldı.

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