Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu 'EFES-2024 Tatbikatı’ kapsamında inceleme ve denetlemelerde bulundu 10.05.2024 | 15:00 Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Seçkin Gözlemci Günü’ icra edilecek olan ‘EFES-2024 Tatbikatı’ hazırlıkları kapsamında inceleme ve denetlemelerde bulundu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tatbikat hazırlıkları kapsamında denetimlerde bulundu. Ziyarete ilişkin detaylar ise Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Buna göre Orgeneral Bayraktaroğlu, 10-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 'Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı Safhası' ile 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde 'Seçkin Gözlemci Günü' icra edilecek olan 'EFES-2024 Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında, Ege Ordusu Komutanlığı ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.