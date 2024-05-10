Video Haber Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu 'EFES-2024 Tatbikatı’ kapsamında inceleme ve denetlemelerde bulundu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu 'EFES-2024 Tatbikatı’ kapsamında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu 'EFES-2024 Tatbikatı’ kapsamında inceleme ve denetlemelerde bulundu

10.05.2024 | 15:00

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Seçkin Gözlemci Günü’ icra edilecek olan ‘EFES-2024 Tatbikatı’ hazırlıkları kapsamında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bazı tatbikat hazırlıkları kapsamında denetimlerde bulundu. Ziyarete ilişkin detaylar ise Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Buna göre Orgeneral Bayraktaroğlu, 10-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında 'Fiilî Atışlı Arazi Tatbikatı Safhası' ile 29-30 Mayıs 2024 tarihlerinde 'Seçkin Gözlemci Günü' icra edilecek olan 'EFES-2024 Tatbikatı' hazırlıkları kapsamında, Ege Ordusu Komutanlığı ile Doğanbey Atış ve Tatbikat Alanı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Paylaşımda, Bayraktaroğlu'nun incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin görüntülere yer verildi.

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