Karabük'te tebessüm ettiren anlar! Küçük kız, sırtındaki kuşu oda oda gezip aradı | Video
Karabük’te 1.5 yaşındaki Eylül isimli kız çocuğunun gittiği misafirlikte arkasına saklanan kuşu aradığı anlar görenleri kahkahaya boğdu.
Görüntülerde sırtındaki kuşu arayan kız çocuğunun dolaştığı evde oyun arkadaşını bulamayınca yuvasını kontrol ettiği yer alıyor. Babasının "Kuş nerede kızım" sorusuna "Yok" diye cevap veren miniğin o anları tebessüm ettirdi
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