Karabük'te tebessüm ettiren anlar! Küçük kız, sırtındaki kuşu oda oda gezip aradı | Video 03.02.2023 | 13:12 Karabük’te 1.5 yaşındaki Eylül isimli kız çocuğunun gittiği misafirlikte arkasına saklanan kuşu aradığı anlar görenleri kahkahaya boğdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ailesiyle birlikte misafirliğe giden minik kız çocuğu evdeki muhabbet kuşuyla oynamaya başladı. Bir süre sonra kaçan kuş isminin Eylül olduğu öğrenilen miniğin sırtına kondu. Kuşu aramak için evin içinde dolanan miniğin hareketlerinin ailesini kahkahaya boğduğu anlar cep telefonu ile kaydedildi.Görüntülerde sırtındaki kuşu arayan kız çocuğunun dolaştığı evde oyun arkadaşını bulamayınca yuvasını kontrol ettiği yer alıyor. Babasının "Kuş nerede kızım" sorusuna "Yok" diye cevap veren miniğin o anları tebessüm ettirdi