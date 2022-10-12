Karadeniz gazında artık son viraj! Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor | Video

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından heyecan uyandıran bir paylaşıma imza attı. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın karaya çıkacağı Filyos'taki tesiste çalışmalar devam ederken Bakan Dönmez "Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi." açıklamasında bulundu.