Karamollaoğlu: CHP aslında bizim peşimize takıldı | Video

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendilerine yönelik "Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin peşine takıldınız gidiyorsunuz" ifadelerinin kullanıldığını belirterek, "Biz kimsenin peşine takılmadık. Onlar aslında bizim peşimize takıldı" şeklinde konuştu.