Karamollaoğlu, kendi partisinin de içinde yer aldığı 6'lı masayı hedef aldı: Artık önemi kalmadı | Video
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendi partisinin de içinde olduğu 'Altılı masa'nın artık bir önemi kalmadığını söyledi. Karamollaoğlu, 6'lı masanın bir süre daha devam edeceğini belirterek "Eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı, o kalktı." dedi.