Kardeş Halisdemir o geceyi anlattı: İlk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıktı | Video
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Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda 15 Temmuz gecesi darbeci general Semih Terzi'yi vurarak öldürüp, darbe girişiminin seyrini değiştiren, kendisi de şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, "Ağabeyime ilk kurşunu, hayatını 2 kere kurtardığı Hasan isminde asker sıktı" dedi.