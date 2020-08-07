Kargo kolilerini kamyona basket atarken görüntülenen kargocunun işine son verildi | Video

Bursa'nın İznik ilçesinde Kargo çalışanının kolileri "basket atar" gibi kamyona fırlatması tepkiye yol açtı. Kargoda görevli bir kişinin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri "basket atar gibi" fırlatarak attığı o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı. Sosyal medyada "kargocudan müthiş üçlükler" olarak yayılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar isyan etti. PTT çalışanının iş akti görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sona erdirildi.