Kargo kolilerini kamyona basket atarken görüntülenen kargocunun işine son verildi | Video
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Bursa'nın İznik ilçesinde Kargo çalışanının kolileri "basket atar" gibi kamyona fırlatması tepkiye yol açtı. Kargoda görevli bir kişinin kargo kamyonuna vatandaşlara ait kolileri "basket atar gibi" fırlatarak attığı o anlar vatandaşlar tarafından kayda alındı. Sosyal medyada "kargocudan müthiş üçlükler" olarak yayılan görüntülerin altına yorum yapan vatandaşlar isyan etti. PTT çalışanının iş akti görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sona erdirildi.