Karkamış'ta Suriye sınırında karakola havan saldırısı 4 asker ve 1 sivil yaralı | Video
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Karkamış'ta Suriye sınırında karakola havan saldırısı 4 asker ve 1 sivil yaralı.