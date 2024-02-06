Kars-Ardahan yolu ulaşıma kapatıldı

Kars-Ardahan karayolu bölgede etkili olan kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı. Ardahan ve Gürcistan’a gitmek için yola çıkan araçların geçişine trafik ekiplerince izin verilmiyor. Çok sayıda yolcu Susuz Taziye evinde yolunun ulaşıma açılmasını bekliyor.