Video Haber Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye sevkiyatta yakalandı
Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye sevkiyatta yakalandı

Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye sevkiyatta yakalandı

07.02.2024 | 18:33

Kartal’da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan moto kurye, bir şahsa uyuşturucu maddeleri verdiği esnada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda bonzai adlı uyuşturucu ele geçirildi.

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