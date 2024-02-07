Kartal’da uyuşturucu taşıyan motokurye sevkiyatta yakalandı
Kartal’da uyuşturucu madde sevkiyatı yapan moto kurye, bir şahsa uyuşturucu maddeleri verdiği esnada polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Motosiklette yapılan aramada yüklü miktarda bonzai adlı uyuşturucu ele geçirildi.
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