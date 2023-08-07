Video Haber Karton bardaklar arasında 35 bin euroluk kaçak tütün ele geçirildi | Video
Karton bardaklar arasında 35 bin euroluk kaçak tütün ele geçirildi | Video

Karton bardaklar arasında 35 bin euroluk kaçak tütün ele geçirildi | Video

07.08.2023 | 23:11

Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda 196 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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