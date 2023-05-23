Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video

Kastamonu'da sağanak yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Sağanak yağış sebebiyle bazı caddelerde su taşkını olurken, araçlar ve yayalar ise su birikintisinden geçmekte güçlük çekti.