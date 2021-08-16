Kastamonu'ya şehit ateşi düştü. Şehit babasından SABAH’a özel açıklamalar | Video

Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonunda 2137 rakımlı tepe üst bölgesinde görevli sözleşmeli er Muhammed Öztürk, havan atışı sonucunda şehit düştü. Şehit Öztürk, baba ocağı Kastamonu Taşköprü İlçesi’nde son yolculuğa uğurlandı. Şehit Öztürk ailesine,”bayrağa sarılı tabutla” geleceğim dediği ortaya çıktı. Şehit Muhammet Öztürk’ün babası SABAH’a özel açıklamalarda bulundu. Şehit babası Öztürk, ”bir ölürüz bin diriliriz. Bin tane evladım olsa yine gönderirim.” dedi.

Kastamonu 11 Ağustos'ta yaşadığı sel felaketinde 60 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu halkı yaraları sarmaya çalışırken selde hayatını kaybedenler için göz yaşı döküyordu. Kastamonu bir acı da vatan nöbeti tutan evlatı Muhammed Öztürk'ün şehit haberi gelmesiyle yaşadı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonu ile terör örgütü mensupları ile aralıksız mücadele eden kahraman Mehmetçik, 2137 rakımlı tepe üst bölgesinde sıcak çatışma yaşandı. 5 ay önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan sözleşmeli er Muhammed Öztürk, havan atışı sonucu şehit düştü.

"ŞEHİT OLUP GELECEĞİM"

Şehidin naaşı, havayolu ile Kastamonu'ya getirilmesinin ardından Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Ardın şehit Muhammed Öztürk, öğle namazına müteakip Taşköprü İlçesi Cumhuriyet Meydanında kılınan cenaze namazının ardından Kurban Tepesi Mezarlığında son yolculuğa uğurlandı. Şehidi son yolculuğuna binlerce kişi katıldı.Şehit Öztürk'ün ailesine sürekli" Ayyıldız tabuta sarılı şekilde"geleceğini söylediği ortaya çıktı.

BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ

Cenaze namazı öncesi SABAH'a özel açıklamada bulunan şehit babası Muharrem Öztürk, "Telefon ile sürekli görüşme gerçekleştiriyorduk. Onlarla işbirliği yapan aramızdaki hainlerin Allah belasını versin. Allah onları kahretsin. Bir ölür bin diriliriz. Bin tane evladım olsa yine gönderirim. Bu ülkenin evladı bitmez" dedi.

"BÖYLE Mİ GELDİN"

Şehit Muhammed Öztürk'ün naşı başına gelen anne Semra Öztürk, ablaları Sevgi ve Seher ile babaanne Fatma Öztürk, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Semra Öztürk, "geleceğini söylüyordun. Böyle mi geldin? Annem gözüm de tütüyorsun diyordun"diyerek oğlu ile son kez vedaşlaştı.

Şehit Muhammed Öztürk, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezinde 6 ay eğitim gördü. Ardından Mayıs ayında 2'nci Kolordu 5'inci Komando Alay Komutanlığında göreve başladı. Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek operasyonu kapsamında 2137 rakımlı tepe üst bölgesinde havan atışı sonucu yaralandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Öztürk şehit düştü.