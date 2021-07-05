Video Haber Katar’ın yatırımları muhalefeti neden rahatsız ediyor? | Video

Katar’ın yatırımları muhalefeti neden rahatsız ediyor? | Video

Katar’ın yatırımları muhalefeti neden rahatsız ediyor? | Video
05.07.2021 | 22:39

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Gündemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi de muhalefetin Katar algısı. Peki neden Katarlıların yatırımları muhalefeti rahatsız ediyor? Katar sadece Türkiye’ye mi yatırım yapıyor? A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

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