Katar’ın yatırımları muhalefeti neden rahatsız ediyor? | Video
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Gündemin en önemli konu başlıklarından bir tanesi de muhalefetin Katar algısı. Peki neden Katarlıların yatırımları muhalefeti rahatsız ediyor? Katar sadece Türkiye’ye mi yatırım yapıyor? A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Tansi, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…