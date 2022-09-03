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OTOMATİK OYNAT
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Kavaklıdere Roket Takımı Türkiye Şampiyonu | Video 03.09.2022 | 17:58
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ABD'de uçak kaçırıldı | Video 03.09.2022 | 17:44
04:21
Salih Tuna | Gündeminizi yiyim 03.09.2022 | 17:02
02:09
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu konuşuyor FETÖ'cüler bayram ediyor 03.09.2022 | 17:00
03:07
Melih Altınok | 6'lı masa sahipsiz kaldı 03.09.2022 | 16:56
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Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te Kızılelma'ya imza attı | Video 03.09.2022 | 16:18
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Başkan Erdoğan’dan 6’lı masaya sert tepki | Video 02.09.2022 | 23:35
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Meksika’da futbol sahasına silahlı saldırı: 4 ölü, 10 yaralı | Video 02.09.2022 | 21:06
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İngiltere'deki çevre aktivistlerinden parlamentoda protesto | Video 02.09.2022 | 19:34
Kavaklıdere Roket Takımı, Teknofest Karadeniz Roket Yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu.