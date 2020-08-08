Kavgalı olduğu şahısları arabadan indirerek silahla yaraladı...O anlar kamerada | Video
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Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, kavga ettiği 2 kişiyi silahla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ergenekon Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, asker kınasına giden H.D., F.Ö. ve T.Y. adlı kişiler, burada henüz bilinmeyen bir nedenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kınaya katılanlar tarafları ayırdı.