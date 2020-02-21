Kayseri polisinden 'Bahis ve Şans Oyunu' Operasyonu: 9 gözaltı | Video

Kayseri polisi tarafından düzenlenen ‘Bahis’ ve ‘Şans oyunu’ operasyonunda 9 kişi yakalanırken, şüphelilerin banka hesaplarında 50 milyon sanal para transferinin yapıldığı tespit edildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 2019-2020 yılları arasında Kayseri’de meydana gelen 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 2 aylık çalışma sonucunda M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., Y.A., M.A., Y.A.'nın 'Oyun Pini Satış Sitesi' adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmetleri aldıkları, oluşturulan sitenin illegal bahis sitelerine entegre ettikleri, illegal bahis sitesinde ödeme yapan kullanıcıların ödeme yapmak için banka/kredi kartı seçeneği tıklandığında bu sitelere yönlendirilerek banka/kredi kartlarından 'Oyun Pini Satışı' açıklaması ile ödeme aldıkları, yaklaşık 5 ayda şahısların hesaplarına toplam 50 milyon TL para girişi olduğu, tutarın bir kısmının nakit olarak banka hesaplarından çekildiği, kalan kısmının ise sahip oldukları fatura ödeme merkezlerinde müşterilerin elektrik, doğalgaz, su gibi fatura tahsilatı ile nakde çevirdikleri tespit edildi. Yasa dışı bahis işlemlerine katılan ve organize bir şekilde hareket ettikleri değerlendirilen su. örgütünün lider ve yönetici kadrolarında bulunan M.U., M.Y., A.K., Ö.K., C.Y., S.B., M.Ş., M.A. ve Y.A. geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.