Video Haber Kayseri’de 294 şişe kaçak alkol ele geçirildi
Kayseri’de 294 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Kayseri’de 294 şişe kaçak alkol ele geçirildi

06.12.2024 | 00:09

Kayseri’de yılbaşı öncesi piyasaya sürülmeye hazırlanan 294 şişe kaçak alkol polis operasyonuyla ele geçirildi.

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