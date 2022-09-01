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OTOMATİK OYNAT
06:09
İstanbul Boğazı'nda korkutan anlar: Gemi karaya oturdu | Video 01.09.2022 | 23:09
03:54
Esnaftan CHP'li Öztrak'a sert tepki: Partiyi ne hale getirdiniz? | Video 01.09.2022 | 22:55
05:35
00:38
Kayseri’de 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı | Video 01.09.2022 | 22:54
01:55
Halk TV'de skandal: Şirin Payzın PKK'lı teröriste rahmet diledi | Video 01.09.2022 | 21:19
00:26
Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video 01.09.2022 | 19:33
01:27
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AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar | Video 01.09.2022 | 19:35
01:35
00:41
SON DAKİKA! 1'i turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video 01.09.2022 | 19:25
02:07
Son dakika: TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı düzenlendi! | Video 01.09.2022 | 19:01
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CHP’de eylem- söylem anlaşmazlığı | Video 01.09.2022 | 18:20
02:49
Bayraktar'ın Hürkuş uçuşundaki kokpit görüntüleri yayınlandı | Video 01.09.2022 | 17:49
21:14
MHP Lider Bahçeli: "Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş yılı olacaktır" | Video 01.09.2022 | 16:15
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Minibüs ile kamyon çarpıştı: Çok sayıda ölü var | Video 01.09.2022 | 01:24
Kayseri’de 45 bin liralık ev eşyası ile kamyondan mazot ve malzeme çalan 4 kişi, polisin teknik ve fiziki takibiyle yakalandı.