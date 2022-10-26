Kayseri’de arama yapılan otomobilden 1 kilo 250 gram kokain ele geçirildi | Video
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Kayseri’de arama yapılan otomobilden 1 kilo 250 gram kokain ele geçirildi.