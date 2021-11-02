Video Haber Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video

Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video

02.11.2021 | 14:42

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Kayseri polisi, DEAŞ Terör Örgütüne yönelik operasyon yaptı. Suriye ve Irak'ta DEAŞ içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen 17 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltın alındı.

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Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 17 DEAŞ'lı teröristin yerlerini belirledi.

Türkiye'ye illegal yolardan kaçak olarak girdikleri ve deşifre olmamak için kendilerine kimlik çıkarmadıkları belirlenen 17 kişinin evlerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin terör örgütün talimatları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapan DEAŞ'lılara kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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