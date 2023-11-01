Kayseri'de hırsızlık anları kamerada: 10 günde 56 hırsızlık olayı aydınlattı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından son 10 günde yapılan çalışmalarda, 56 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
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