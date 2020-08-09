Kayseri'de Kızılırmak'a giren baba kayboldu, 2 çocuğu boğuldu | Video
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren Eyüp Çoban (14) ve kardeşi Azra Çoban (10) boğuldu. Çocuklarını kurtarmak için suya giren baba İsmail Çoban (36) ise Kızılırmak'ta kayboldu. Baba Çoban'ın bulunması için çalışma başlatıldı.