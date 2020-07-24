Kaza yapan alkollü sürücü arabasını bırakıp olay yerinden kaçtı | Video

Mardin’in Artuklu ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil,kaldırıma çarparak durabildi.Kaldırıma çarpan sürücü hızlıca olay yerinden kaçtı. Olay,13 Mart Mahallesi Mehtap Caddesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 AH 633 plakalı otomobil,karşı şeritteki Muhammed N.’nin kullandığı cipin üzerine sürdü.Muhammed N, geri dönerek süratli giden sürücüyü uyarmak istedi. Alkollü sürücü hızını alamayıp kaldırıma çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kazaya karışan otomobil,çekiciyle kaldırıldı.