Kediyi ağaç kütüğüyle bayıltana kadar dövdüler! Çocukların kediye işkencesi kameraya yansıdı! | Video
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İzmir’in Konak ilçesindeki kafe sahibi Gökben Kırdı, kapalı olan işletmesinin bahçe kapısını sokak kedilerine barınak olsun ve üşümesinler diye aralık bıraktı. Gece saatlerinde aralık olan kapıdan içeri giren iki çocuk içerideki kediyi ağaç kütüğü ve tekmelerle bayıltana kadar dövdü. Kediye işkence anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kafeye girdiğinde ortalığın darmadağın olduğunu fark eden Gökben Kırdı, “İlk başta içeri hırsız girdi sandım. Kamera görüntülerini izleyince şok yaşadım. Bunu yapanlar çocuk ama katiller de böyle hayvan öldürerek başlıyor” diye konuştu.