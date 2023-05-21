Kemal Kılıçdaroğlu: "Özerkliği mutlaka getireceğim" | Video

ADETA KENDİNE SAVAŞ AÇTI! Sosyal medyada ve video paylaşım sitelerinde adeta kendine savaş açan Kılıçdaroğlu bir yandan bu videolar yokmuş ve o sözleri kendisi hiç söylememiş gibi davranırken diğer yandan da bunları kamuoyuna hatırlaranlara "iftiracı, yalancı" yaftası yapıştırmaya kalkıyor.